Erster Bauabschnitt genehmigt: Neuer Radweg auf Bahntrasse geplant

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Reitzenhain - Flöha soll ein neuer Radweg gebaut werden. Nun wurde der erste Abschnitt genehmigt.

Der Radweg soll zwischen Marienberg und Reitzenhain entstehen. Die Trasse verläuft auf knapp 8,8 Kilometern auf der stillgelegten Bahnstrecke Reitzenhain - Flöha.

"Der erste Schritt für eine sichere Radverbindung zwischen Marienberg und Reitzenhain ist gemacht! Und was uns hier, auf einer alten Bahntrasse, erwartet, ist großartig: In Zukunft werden Radler gefahrlos und landschaftlich idyllisch Richtung Tschechien in die Pedale treten können", freut sich Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen.

Außerdem freut sich die Präsidentin, dass der Radtourismus mit dem neuen Weg einen kräftigen Schub bekommen wird: "Die Region wird durch die neue Verbindung um eine weitere Attraktion reicher."

Der neue Radweg ist nicht nur asphaltiert, sondern auch mit 2,5 Metern Breite als Zweirichtungsradweg geplant.