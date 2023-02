19.02.2023 06:55 Erzgebirge: In dieser alten Fabrik entstehen Wohnungen

Am Rand von Chemnitz entsteht ein neues Wohnparadies für Familien. In Jahnsdorf wird in den kommenden Jahren eine 100 Jahre alte Strumpffabrik ausgebaut.

Von Stefan Graf

Jahnsdorf - Neues Wohnparadies im Chemnitzer Speckgürtel: Ein Leipziger Investor haucht der Strumpffabrik Karl-Friedrich Kreißig in Jahnsdorf (Erzgebirge) neues Leben ein. Aus dem fast 100 Jahre alten Baudenkmal wird ein Gebäudekomplex mit 30 familienfreundlichen Wohnungen. Blick in die Zukunft: So soll das Wohngebäude nach der Revitalisierung aussehen. © GRK Gruppe "Durch das Projekt bekommen unsere Bestrebungen, Jahnsdorf zu einem attraktiven und gefragten Wohnort zu entwickeln, einen weiteren kräftigen Schub", freut sich Jahnsdorfs Bürgermeister Albrecht Spindler (43) über die denkmalgerechte Sanierung. Die Gemeinde verfolgt schon lange das Ziel, Rückkehrwilligen attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Gekauft hat das Gebäude Anfang Februar die GRK Gruppe aus Leipzig. In den kommenden Jahren wird der Standort in ein Wohnquartier umgewandelt, nachhaltig und unter anderem mit recycelten Baumaterialien. Der Industrie-Charme soll mit hohen Fenstern und Art-Déco-Einflüssen beibehalten werden. Die 30 barrierefreien Wohnungen auf 2250 Quadratmetern sollen künftig vermietet werden. GRK-Chef Peter Wolf (45) bezeichnet den Neuerwerb als "außergewöhnliche Denkmalimmobilie". Bürgermeister Albrecht Spindler (43) freut sich über neuen, attraktiven Wohnraum. © Uwe Meinhold Peter Wolf (45), Chef der GRK Gruppe, investiert gern in alte Denkmäler. © Uwe Meinhold Die ehemalige Kreißig-Fabrik befindet sich in der Straße der Einheit in Jahnsdorf. © Maik Börner Die 1924 errichtete Strumpffabrik wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Die Firma Karl-Friedrich Kreißig wurde schon 1871 im Erzgebirge gegründet.

Titelfoto: Maik Börner