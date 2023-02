Erzgebirgs-Mühle wird zum britischen TV-Star

Grünhainichen - Wer nach Möbeln, Geräten oder Spielzeug aus früheren Zeiten sucht, dem dürfte hier das Herz aufgehen: In der Rochhausmühle in Grünhainichen (Erzgebirgskreis) befinden sich Antiquitäten auf mehr als 2000 Quadratmetern. Am Mittwoch erscheint der Antikhandel sogar im britischen Fernsehen.