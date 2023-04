21.04.2023 07:25 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Bäume stürzen auf Straße

In Aue-Bad Schlema stürzten in der Nacht auf Freitag einige Bäume auf die Auer Talstraße. Die Straße musste gesperrt werden, die Feuerwehr rückte an.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Aue-Bad Schlema: Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht auf Freitag einige Bäume beseitigen, die auf eine Straße gestürzt waren. Die Feuerwehr musste in Aue-Bad Schlema mehrere Bäume von der Auer Talstraße entfernen. © Niko Mutschmann Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr in die Auer Talstraße gerufen. Dort war ein großer Baum abgebrochen, mehrere weitere kleine Bäume stürzten mit auf die Straße. Die Einsatzkräfte zerlegten die Bäume. Anschließend wurden die Baum-Reste abtransportiert. Gegen 3.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Demnach war die Auer Talstraße für einige Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: Niko Mutschmann