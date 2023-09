04.09.2023 12:49 1.398 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Schuppen komplett abgefackelt

Am Montagmittag ist in Lößnitz in einer Gartenanlage ein Schuppen komplett abgebrannt.

Von Claudia Ziems

Lößnitz - Feuerwehreinsatz am Montagmittag in Lößnitz (Erzgebirge)! In dem Schuppen befanden sich unter anderem mehrere Kanister. © Niko Mutschmann Aus noch unklarer Ursache stand gegen 11.20 Uhr in einer Gartenanlage im Grünhainer Weg ein Geräteschuppen in Flammen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Aus dem Geräteschuppen, der komplett abbrannte, wurden noch mehrere Kanister geholt und gekühlt. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie der Kreisbrandmeister und Polizei.

Der Schuppen brannte komplett ab. © Niko Mutschmann Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann