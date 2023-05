Geld aus DDR-Vermögen: Viertel Million Euro für Platz im Erzgebirge

Johannegeorgenstadt - In Johanngeorgenstadt ( Erzgebirge ) soll der Platz des Bergmanns schöner werden. Dafür gibt es nun DDR-Geld zum Aufhübschen.

Staatsminister Thomas Schmitt (62, CDU) überbrachte am Dienstag den Zuwendungsbescheid über 250.000 Euro. © Maik Börner

Insgesamt bekommt die Erzgebirgsstadt 250.000 Euro vom Freistaat Sachsen für die Umgestaltung des Platzes, der sich mitten in Johanngeorgenstadt befindet und vor allem für seinen großen Schwibbogen (25 Meter breit und 14,5 Meter hoch) und die Riesenpyramide (25,52 Meter hoch) bekannt ist.

Wie das Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung mitteilte, kommt das Geld aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR, kurz PMO.

Minister Thomas Schmidt (62, CDU) überreichte Bürgermeister André Oswald (parteilos) am Dienstag den entsprechenden Zuwendungsbescheid.

"Die Stadtverwaltung möchte den Platz nun grundlegend neu gestalten. In der ersten Ausbaustufe wird die stark verschlissene Fläche in unmittelbarer Umgebung der Riesenpyramide als Gehwegverbindung zum Platz des Bergmanns umgebaut. Die neue Aufenthaltsfläche soll Einwohner und Gäste der Stadt zum Verweilen einladen, Gastronomie sowie Stellplätze für sechs Wohnmobile bieten", so das Ministerium.