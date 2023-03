Illegale Müllentsorgung im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen

Unter anderem entsorgten die unbekannten Täter auch Altreifen. (Symbolbild) © 123RF/Gudella

Wie die Polizei mitteilte, legten Unbekannte am vergangenen Samstag an einem Wertstoffcontainer in der Schulstraße in Seiffen unerlaubt Müll ab.

Vor Ort wurden Dachpappe, Altreifen, Bauschutt und auch Fenster gestapelt. Danach verschwanden die Täter.

Eine weitere illegale Müllentsorgung registrierte die Polizei am Dienstag an der S214 in Oberlochmühle. Dort wurden an einem Glascontainer Säcke mit Styropor, Dämmwolle, Elektroschrott und weiteren Abfällen abgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen Umweltschutzgesetze aufgenommen und sucht Zeugen.