In genau 100 Tagen startet das große Volksfest: So bereitet sich Aue auf seinen Tag der Sachsen vor

Aue-Bad Schlema - Der Countdown läuft: Noch 100 Tage sind es, bis das größte Fest des Freistaates endlich wieder steigen kann. In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) wird für den Tag der Sachsen gewirbelt.

Mitten im Trubel werden "Bademädchen", "Blaufarbenwerker" und "Kaiser Barbarossa" süße Kugeln an die Besucher verteilen. "Die hat uns Halloren als Gruß über die Landesgrenze geschickt."

Die Stars der großen Bühne sind noch geheim. Auf den kleinen gibt es eine bunte Mischung. "Sambaklänge kommen von der brasilianischen Band 'La Estrella'. Aus unserer bretonischen Partnerstadt Guingamp treten Musiker und Tänzer auf. Mittelalterfans können sich auf ein historisches Heerlager freuen", so die Stadtsprecherin.

"80 Prozent der Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt geht es um die Details", so Stadtsprecherin Jana Hecker (58).

Marcus Hoffmann (38) und Jana Hecker (58) haben noch viele Planungsdetails für den Tag der Sachsen zu besprechen. © Uwe Meinhold

Die erste Sachsensause nach der Pandemie will sich in der Region niemand entgehen lassen. Hecker: "Für den Festumzug hatten wir so viele Anmeldungen, dass wir bremsen mussten."

Auf 2,3 Kilometern Länge wird er am 3. September vom Bahnhof zwei Stunden durch die Stadt ziehen. "Angeführt von 21 Bildern zur Auer Stadtgeschichte, dessen 850-jähriges Jubiläum wir gleichzeitig feiern."

Demnächst wollen die Organisatoren die Programmabfolge festlegen, die im Veranstaltungsheft stehen wird. Auch die historischen Kulissenhäuser, die an die Stadtgeschichte erinnern sollen, müssen noch gebaut werden.

Maximal 60.000 Besucher gleichzeitig können sich im September im Auer Talkessel tummeln. Jana Hecker: "Es wird zwei Besucherparkplätze mit 5000 Plätzen außerhalb der Stadt geben, von denen aus bis morgens um 3 Uhr Shuttlebusse pendeln. Parkplatz und Busticket kosten 12 Euro. Außerdem wird die City-Bahn die Taktung erhöhen."