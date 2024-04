Dieser DDR-Oldtimer-Bus fährt bald wieder durch Sachsen: Das ist der Grund

Schloss Augustusburg, Schloss Wildeck und das Deutsche Enduro Museum in Zschopau sowie das Museum für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz haben eines gemeinsam: Sie vereinen in ihren Ausstellungen sächsische Motorradgeschichte.

Das neue alte Gesicht auf den Straßen in der Region: der Bus "Ikarus 55" (Baujahr 1962), der in der DDR im Linienverkehr eingesetzt wurde. © Kristin Schmidt

"Die Kooperation begann bereits 2017 zwischen Augustusburg und Wildeck mit der Einführung des Bikertickets", so Patrizia Meyn (51), Chefin von Schloss Augustusburg.

Danach kamen das Sächsische Museum für Fahrzeuge und das Enduro Museum in Zschopau dazu. Nun wollen die vier Museen mit der Bus-Tour das Angebot weiter ausbauen.

Die Tour startet am Enduro Museum in Zschopau. Nächster Stopp ist das Fahrzeugmuseum in Chemnitz. Danach geht's zum Schloss Augustusburg. Die Tour endet am Schloss Wildeck.

Los geht's am 5. Mai. Die weiteren Termine sind am 2. Juni, am 1. September sowie am 6. Oktober. Jeweils zwei Touren (9 und 14 Uhr) finden an diesen Tagen statt.

Tickets sind in den beteiligten Museen oder online erhältlich.