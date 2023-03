Mit Extra-Geld vom Freistaat: Tag der Sachsen findet im Erzgebirge statt

Bademädchen und Blaufarbenwerker: Susann Küchler (41) und Marcus Hoffman (38) sind die neuen Darsteller für den "Tag der Sachsen" in Aue. © Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann

"Ja und ja", lautete die schlichte wie erfrischende Antwort von Stadtsprecherin Jana Hecker auf zwei Fragen, die seit Wochen die Stadt bewegen: "Findet das Fest nun in diesem Jahr in Aue statt? Ist es inzwischen auskömmlich finanziert?"

Immerhin sollte es dort bereits 2020 über die Bühne gehen. Inzwischen ist zwar die Pandemie vorbei. Doch Inflation, erhöhte Energiepreise und Beschaffungsengpässe ließen zweifeln.

Zwischenzeitlich fehlten Aue zwei Millionen Euro. Das Problem soll gelöst sein, auch dank eines Extrazuschusses aus dem Landtagspräsidium von 300.000 Euro. "Wir haben bewusst noch was draufgelegt, um diesen Restart in Aue-Bad Schlema zu bewirken", so Landtagspräsident Matthias Rößler (68, CDU) vom Fest-Kuratorium.

Und ein Landtagssprecher betont: "Der 'Tag der Sachsen' in Aue-Bad Schlema findet statt. Das ist gesichert."