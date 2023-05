16.05.2023 20:50 643 Moped steht in Flammen: Besitzer bringt das brennende Fahrzeug nach draußen

In einer Garage in Oelsnitz fing aus bisher ungeklärten Gründen ein Moped an zu brennen. Der Besitzer brachte es selbst nach draußen und löschte dort das Feuer.

Von Sarah Müller

Oelsnitz - Großer Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Oelsnitz (Erzgebirge)! Der Moped-Besitzer brachte sein brennendes Fahrzeug selbst nach draußen und löschte es dort. © Niko Mutschmann Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Deutschlandschachtstraße gerufen, wo ein Moped Feuer gefangen hat. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte der Besitzer des Fahrzeugs das brennende Moped bereits aus der Garage getragen und dort gelöscht. Der Mann hatte sich dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte am Dienstagabend noch nicht beziffert werden. Insgesamt waren 37 Kameraden der Feuerwehren Oelsnitz, Neuwürschnitz und Lugau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister und die Polizei im Einsatz.

Titelfoto: Niko Mutschmann