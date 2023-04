Nach irrem Überholmanöver im Erzgebirge: Verkehrsrowdy attackiert Volvo-Fahrer!

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Attacke gegen einen Volvo-Fahrer im Erzgebirge Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Das Ganze geschah laut Polizei am vergangenen Montag gegen 15.15 Uhr. Der Volvo-Fahrer fuhr laut eigenen Aussagen aus der Ausfahrt einer Apotheke in Thalheim heraus, bog nach links auf die Hauptstraße (B180) ein.



Dabei geschah es: Ein weißer Nissan-Pickup knallte beinahe mit dem Volvo zusammen. Zuvor soll der Nissan-Fahrer ein Auto überholt haben, das auf der Hauptstraße stand und links zur Apotheke fahren wollte.

Offenbar dauerte das dem mutmaßlich ungeduldigen Nissan-Fahrer zu lange - er überholte das wartende Auto, rollte dabei über den Gehweg. Anschließend kam es zum Fast-Zusammenstoß mit dem Volvo.

Nach dem kurzen Schreck fuhren beide Autos in Richtung Burkhardtsdorf. "Etwa 100 bis 200 Meter später, in Höhe des Rathauses, bremste der Nissan-Fahrer ohne ersichtlichen Grund. Der 46-Jährige konnte nur durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß verhindern", so ein Polizeisprecher.

Der Volvo-Fahrer folgte dem Nissan und stellte den Fahrer letztlich in Burkhardtsdorf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meinersdorfer Straße zur Rede.

Daraufhin soll der Nissan-Fahrer völlig ausgerastet sein. Er schubste den 46-Jährigen zu Boden und kniete anschließend mit seinem Körpergewicht auf ihm, was dem Volvo-Fahrer höllische Schmerzen bereitete! Kurz darauf stand der mutmaßliche Aggro-Fahrer auf und verschwand.