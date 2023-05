Neue Sperrung im Erzgebirge: Diese Straße wird für zwei Wochen voll gesperrt

Ab nächster Woche beginnen die Arbeiten an der S260 zwischen Geyer und Zwönitz. © André März

Zwischen Geyer und Zwönitz wird laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ab Donnerstag, dem 1. Juni, auf der S260 die Fahrbahn erneuert.

"Dabei wird bei Geyer an der Zwönitzer Straße in Höhe der Hausnummer 16 und bei Zwönitz zwischen der Geyerschen Straße in Höhe Hausnummer 23 und rund hundert Meter nach dem Abzweig der S258/Elterleiner Straße gearbeitet", heißt es weiter.

Die Asphalt-Arbeiten sollen voraussichtlich bis 16. Juni abgeschlossen werden.



Die Umleitung führt über die S258 nach Scheibenberg, weiter über die B101 nach Schlettau und auf der S267 nach Geyer. In der Gegenrichtung wird der Verkehr analog umgeleitet.