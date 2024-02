Polizeieinsatz in Aue: Mann droht mit Metall-Gegenstand

Aue - Polizeieinsatz am Mittwochabend in Aue ( Erzgebirge )!

Ein Mann löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Aue (Erzgebirge) aus. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten in die Rudolf-Breitscheid-Straße. © Niko Mutschmann

Gegen 18.30 Uhr soll ein Mann in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Metall-Gegenstand in der Hand gehabt und damit gedroht haben. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei rückten an und überwältigten den Mann.

Laut Information vor Ort soll eine Frau verletzt worden sein. Genaue Hintergründe sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.