Schweres Unwetter zieht durchs Erzgebirge und Vogtland

Aue/Zwönitz - Am Dienstagnachmittag zog ein schweres Unwetter durch das Erzgebirge und hinterließ einige Spuren.

Auf der Auer Hauptstraße trat Wasser über das Flussufer. © Niko Mutschmann

So wurden Rohre von einer nahegelegenen Baustelle an der Hauptstraße vom Fluss mitgerissen. Dabei verkanteten sie sich an einer Brücke und beschädigten diese.

Dadurch trat auch Wasser aus dem Fluss über die Ufer. Die Hauptstraße musste voll gesperrt werden. Noch immer ist die Feuerwehr Bad Schlema im Einsatz.

Die Polizei warnt außerdem vor umgestürzten Bäumen zwischen Aue und Bockau. Die B283 ist vorübergehend die beide Fahrtrichtungen gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", so die Polizei.

Auch an Zwönitz zog das Unwetter nicht vorbei. Hier wurden zahlreiche Auto- sowie ein Radfahrer von Hagelmassen überrascht. Die Hagelkörner krachten mit bis zu vier Zentimeter Korngröße gen Erdboden.

Teilweise war die Landschaft weiß wie im Winter. Zahlreiche Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Manche Autofahrer legten selbst Hand an, um die Fahrbahn von umgestürzten Bäumen wieder zu befreien.