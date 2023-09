Sex-Attacke im Erzgebirge: 18-Jährige begrapscht

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Eine 18-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr am Busbahnhof in der Adam-Ries Straße unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zog er sie plötzlich an den Schultern zur letzten Haltestelle in Richtung B95 und fing an, sie zu küssen. Dabei begrapschte er sie außerdem an ihren bedeckten Brüsten sowie im Intimbereich. Die junge Frau konnte sich zum Glück losreißen und in Sicherheit bringen.

Die Polizei Annaberg hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere wird ein älteres Pärchen gesucht, das auf einer Bank am Busbahnhof gesessen haben soll.

Außerdem kam ein Bus angefahren, als die Geschädigte von dem Mann in Richtung der Haltestelle gezogen wurde. Aus diesem stiegen Kinder aus, die auf das Geschehen aufmerksam wurden und in die Richtung der 18-Jährigen schauten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: