Straße im Erzgebirge mit bunter Farbe beschmiert: Das steckt dahinter

Die Polizei hat wegen der Beschmierungen auf der Staatsstraße eine Anzeige aufgenommen. © André März

Zwischen Crottendorf und Scheibendorf haben unbekannte Schlaglöcher mit bunter Farbe markiert. Hintergrund ist offenbar der Hinweis auf den schlechten Straßenzustand der S268 und vieler weiterer Staats- und Bundesstraßen. Das Landratsamt hat bereits eine Ausbesserung ins Auge gefasst.



Rote Linien weisen auf aufgeplatzte Fahrbahnränder hin, grüne Kreise auf Schlaglöcher. In oranger Farbe steht auf dem Asphalt: "DDR 2.0".

Die Probleme sind nicht neu. Bürgermeister üben immer wieder Druck auf das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) aus, weil Mittel fehlen oder falsch priorisiert werden.

"Die mittlerweile hohe Anzahl an notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Umleitungen und Sperrungen wirken sich auf die gesamte Region aus", so Sebastian Nestler (49, FWBW), Bürgermeister von Sehmatal, in einem Bürgerbrief.

Von Bürgern gesetzte Markierungen sind laut Polizei strafbar. "Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen", so Sprecher Andrzej Rydzik. Die Entfernung des DDR-Spruchs koste 100 Euro.

Immerhin ist Besserung in Sicht. "Als einfache Unterhaltungsmaßnahme sind absehbare Schlaglochflickungen geplant", so eine Landratsamtssprecherin. Für tiefgreifendere Maßnahmen hat der Freistaat kürzlich ein 60-Millionen-Euro-Sonderprogramm geschnürt.