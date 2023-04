02.04.2023 08:41 2.220 Streit in Lokal im Erzgebirge eskaliert: Drei Verletzte

In Schwarzenberg (Erzgebirge) ist in der Nacht zu Freitag ein Streit in einem Lokal in der Bahnhofstraße eskaliert. Drei Männer wurden leicht verletzt.

Von Lea Wunderlich

Schwarzenberg - In Schwarzenberg (Erzgebirge) ist in einem Lokal ein Streit eskaliert. Die Polizei kam in Schwarzenberg wegen eines Streits in einem Lokal zum Einsatz. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, geschah die Auseinandersetzung in der Nacht zu Freitag in der Bahnhofstraße. In einer Lokalität trafen die Beamten auf drei leicht verletzte Männer (20, 20, 22). Was war passiert? Erste Befragungen ergaben, dass die drei Deutschen zuvor offenbar mit fünf Männern aneinandergeraten waren. Erzgebirge Um UNESCO-Welterbe zu präsentieren: "Tag der Sachsen" sucht Bergleute Dann eskalierte der Streit, woraufhin das Trio von einem der Männer mit einem Gegenstand geschlagen wurde. Danach flüchteten der Angreifer und seine Begleiter. "Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten fünf Männer als Tatverdächtige ermittelt werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Libanon), einen 19-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Irak), einen 20-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Pakistan) und zwei 21-Jährige (Staatsangehörigkeit: Libanon und Eritrea)", teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen gegen die fünf Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie zu den Tatumständen laufen.

