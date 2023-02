Weitere Sperrung auf A72! Auffahrcrash in Stau, Bergung von LKW dauert an

Aktuell wird der Lkw, der Kartons mit Holzmöbeln geladen hat, entladen und es wird Beleuchtung aufgebaut. Ein Bergeunternehmen ist am Unfallort eingetroffen. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an, wann sie abgeschlossen sind, ist noch nicht absehbar.

Wie lange die Autobahn in Richtung Hof gesperrt bleibt, ist noch unklar. Der Verkehr in Richtung Chemnitz wird über den Standstreifen geleitet.

Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Stollberg-West, in Fahrtrichtung Hof.

In dem Stau auf der A72 ist es am Dienstagabend zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. der Fahrer eines Ford-Transporters hatte offenbar auf Höhe der Abfahrt Chemnitz-Süd das Stauende übersehen und war auf einen Ford aufgefahren. Dieser schleuderte in die Leitplanke und anschließend auf einen stehenden LKW.

An dem Ford-Transporter und an dem Auto entstand ein erheblicher Schaden. Nach ersten Informationen gab es einen Schwerverletzten.

Die Autobahn wurde nun in diesem Bereich in Fahrtrichtung Hof voll gesperrt. Der Verkehr wird laut Polizei abgeleitet.