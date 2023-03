Wohnungsbrand im Erzgebirge: 33-Jähriger im Krankenhaus

Im Erzgebirge brach am Mittwochabend ein Brand in einer Wohnung aus. Die Feuerwehr musste anrücken. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

In der Wohnung eines 33-Jährigen im Ortsteil Ansprung geriet am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Sicherungskasten in Brand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Alle Versuche des Mannes, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Der 33-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, er und die weiteren Bewohner des Hauses konnten sich aber eigenständig retten.