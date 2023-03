Zu mild! Skigebiet in Sachsen schließt Haupthang

Oberwiesenthal - Es ist kaum noch Wintersport möglich! Das Skigebiet am Fichtelberg ( Erzgebirge ) hat am Donnerstag aufgrund der Pistenverhältnisse seinen Hauptskihang geschlossen.

Die milden Temperaturen sogen dafür, dass aktuell kein Wintersport mehr möglich ist. © André März

"Aufgrund der nicht mehr zufriedenstellenden Pistenverhältnisse am Hauptskihang, wird ab dem 23. März 2023 nur noch die Himmelsleiter (Piste 9) geöffnet sein. Der Lift E ist in Betrieb. Ebenso fährt die Schwebebahn wie gewohnt", teilte der Betreiber mit.

Nach dem ersehnten Wintereinbruch Ende Februar herrscht nun wieder Schnee-Flaute in Sachsen. Milde Temperaturen und Regenschauer in den vergangenen Tagen ließen die weiße Pracht verschwinden.

Auch der Nachtskilauf, der am Freitag und Samstag geplant war, musste aufgrund des angekündigten Regens abgesagt werden. Das geplante Nostalgieskirennen am Hauptskihang am Samstag soll trotzdem stattfinden.