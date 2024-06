An Badesee: Kioskbetreiber entdeckt Wasser-Ungetüm und traut dann seinen Augen kaum

Beiseförth - Ein Mal mehr machte ein Wels in einem Badesee Schlagzeilen! Diesmal sorgte ein mutmaßlich gewaltiges Exemplar in einem Gewässer in Nordhessen dafür, dass den hiesigen Anglern die Fische zum Fangen ausgingen. Dabei beließ es der ungebetene Gast, von dem mittlerweile jede Spur fehlt, aber nicht.