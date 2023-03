Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt in Südhessen: "Give me money!"

Bischofsheim - Im südhessischen Bischofsheim kam es am Donnerstagabend zu einem brutalen Raubüberfall auf einen Getränkemarkt.

Mit einem vorgehaltenen Messer forderte am Donnerstagabend in einem Bischofsheimer Getränkemarkt ein unbekannter Täter die Herausgabe von Bargeld. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Raub gegen 20.40 Uhr in einem Fachmarkt für Getränke in der Chemnitzer Straße am nördlichen Ortsrand von Ginsheim (Gemarkung Bischofsheim).



Demnach sei der Täter mit einem vorgehaltenen Messer auf den Mitarbeiter des Marktes zugelaufen und habe mit den englischen Worten "Give me money!" die sofortige Herausgabe von Bargeld gefordert.

Mit wenigen Hundert Euro, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kasse befanden, flüchtete der Mann anschließend in Richtung des Sportplatzes.

Bislang führten die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zum Erfolg. Der Gangster bleibt bis dato unerkannt auf der Flucht.

Beschrieben wird der Kriminelle wie folgt: