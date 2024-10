Gewalteskalation! 16-Jähriger von Gruppe mit Messer verletzt

Rostock - Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 16-Jährigen in Rostock mit einem Messer verletzt.

Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Er wurde laut Polizei zur Behandlung seiner Stichverletzungen an Oberschenkel und Hüfte in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebe er nicht.

Vor dem Kröpeliner Tor Center war es am Samstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Personen gekommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.