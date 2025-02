73-Jähriger in Freising getötet: Münchnerin wegen Mordes angeklagt

Ein Passant, der dem Vernehmen nach auf dem Weg zur Arbeit war, hatte das Opfer am frühen Morgen des 11. März auf einem Parkplatz unweit der AOK-Zentrale in Freising leblos entdeckt.

Was die Hintergründe der schlimmen Tat gewesen sein könnten, teilten die Justizbehörden nicht mit.

Opfer und Angeklagte kannten sich demnach. In welcher Beziehung die beiden konkret zueinander standen, wurde bislang allerdings nicht bekannt.

Nur wenige Stunden später nahm die Polizei die Frau aus München in der Wohnung des Mannes fest. Die Verdächtige sitzt bereits seit Erlass des Haftbefehls nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt München.