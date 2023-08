Aiwanger dementiert Hitlergruß-Vorwürfe, Freie Wähler Bayern zeigen klare Kante

In der ARD-Sendung "Report München" behauptet jedoch ein ehemaliger Mitschüler das Gegenteil. Der Hitlergruß sei nicht immer gewesen, aber hin und wieder. Außerdem bestätigte der Ex-Klassenkamerad weitere Anschuldigungen: "Er hat halt sehr oft auch diese Hitler-Ansprachen nachgemacht. In diesem 'Hitler-Slang'." Auch die judenfeindlichen Witze seien "definitiv gefallen. Hundert Prozent."

Völlig auseinandergelebt? Hubert Aiwanger (l.) scheint nicht mehr auf viel Rückendeckung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56) hoffen zu können. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Knapp vor den Landtagswahlen geht es dem Wunsch-Koalitionspartner offenbar vor allem um Schadensbegrenzung. Daher distanzierte sich Aiwanger auch mit Nachdruck von Vorwürfen und betonte, er sei "aus tiefstem Herzen Demokrat und Menschenfreund".

Allerdings hatte er selbst bei seiner Rede in Erding vor wenigen Wochen gefordert, die "schweigende Mehrheit" müsse sich die "Demokratie zurückholen". Von wem zurückholen und welche Staatsform denn sonst gerade herrsche, wenn nicht die Demokratie, sagte er nicht. Kurz vor den demokratischen Wahlen in Bayern.

Auch wenn einzelne Politiker und Verbände der Freien Wähler die Person Aiwanger zunehmend kritisch zu sehen scheinen, so setzt die Partei in Bayern nun ein deutliches Zeichen: "Wir stehen als Freie Wähler hundertprozentig hinter Hubert Aiwanger. Und das werden wir auch weiter tun", sagte am Mittwoch Generalsekretärin Susann Enders nach gemeinsamen Beratungen in München.

Aber selbst Markus Söder - der schon wenige Tage zuvor in einem Bierzelt gegen Aiwanger schoss, ohne ihn direkt zu benennen - scheint den schützenden Mantel um seinen Vize langsam wieder abzunehmen.

Zwar unterstrich er, dass er auch nach der Wahl im Oktober auf eine CSU-FW-Koalition bauen wolle. Diese würde aber "nicht an einer einzigen Person" hängen. "Es geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso."

Es scheint, als würde Aiwanger, der sonst gerne gegen andere austeilt, gerade extrem einstecken müssen. Und auch wenn es offenbar zahlreiche Zeugen für die Anschuldigungen gibt: klare Beweise fehlen bisher. Die Causa bleibt spannend.