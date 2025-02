19.02.2025 10:00 So viele neue Polizeikräfte legen am 1. März in Bayern los

Stolze 646 frisch ausgebildete Polizistinnen und Polizisten werden am 1. März in Bayern loslegen - die meisten davon in der bayerischen Landeshauptstadt.

Von Jan Höfling

München - Stolze 646 frisch ausgebildete Polizistinnen und Polizisten werden am 1. März in Bayern loslegen - die meisten davon in der bayerischen Landeshauptstadt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) spricht von einer deutschlandweit einmaligen Personalverstärkung. © Wolfgang Kumm/dpa Laut Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) handelt es sich um eine deutschlandweit einmalige Personalverstärkung bei der Polizei. Mehr als ein Drittel der neuen Kräfte werden in München und in Oberbayern Nord/Süd ihren Dienst eintreten. Die Verteilung der Kräfte sieht wie folgt aus: Oberbayern Nord: 65

Oberbayern Süd: 50

München: 120

Niederbayern: 46

Oberpfalz: 41

Oberfranken: 33

Mittelfranken: 73

Unterfranken: 29

Schwaben Nord: 52

Schwaben Süd/West: 41

Bayerische Bereitschaftspolizei: 66

Bayerisches Landeskriminalamt: 24

Polizeiverwaltungsamt: 3

Landesamt für Verfassungsschutz: 3 Bayern 73-Jähriger in Freising getötet: Münchnerin wegen Mordes angeklagt Insgesamt 245 der Beamtinnen und Beamten besetzen Herrmann zufolge neu geschaffene Stellen. Insgesamt 646 frisch ausgebildete Polizistinnen und Polizisten starten am 1. März in Bayern in den Dienst. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa Gesamtzahl der Personalzuteilungen bei der Polizei in Bayern seit dem Jahr 2017 Oberbayern Nord: 1114

Oberbayern Süd: 1004

München: 1463

Niederbayern: 957

Oberpfalz: 1003

Oberfranken: 850

Mittelfranken: 1479

Unterfranken: 968

Schwaben Nord: 822

Schwaben Süd/West: 735

Bayerische Bereitschaftspolizei: 685

Bayerisches Landeskriminalamt: 390

Polizeiverwaltungsamt: 40

Landesamt für Verfassungsschutz: 75 Zum aktuellen Zeitpunkt sind bei der Polizei in Bayern mehr als 44.000 Menschen beschäftigt.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa