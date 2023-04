Bayerns Polizei gegen Buschmann-Pläne: Unfallflucht muss Straftat bleiben

Marco Buschmann (45, FDP), Bundesminister der Justiz. © Britta Pedersen/dpa

"Bereits jetzt ist die Dunkelziffer bei der Aufklärung einer sogenannten Unfallflucht immens hoch, und die Bereitschaft, einen verursachten Schaden zu melden, wird enorm abnehmen, indem man die Strafandrohung nach unten korrigiert", sagte der Vize-Landeschef der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, Florian Leitner, am Mittwoch in München.

Anders als von Bundesjustizminister Marco Buschmann (45, FDP) erhofft, werde es dadurch keine Entlastung der Behörden geben.

"Für die Polizei werde es keine Entlastung geben, denn der Ermittlungsaufwand im Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Ermittlung des Unfallfahrers, die beweiskräftige Dokumentation der Schäden und auch die Möglichkeit einer Einlassung für die Täter ist derselbe wie im Strafverfahren", sagte Leitner.

Auch für die Justiz gebe es keine Entlastung, da viele gegen Bußgeldbescheide Einspruch erhöben und die Gerichte letztendlich wieder beschäftigt seien und eine Flut von Ordnungswidrigkeitsverfahren bearbeiten müssten.