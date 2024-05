Beziehungsstreit eskaliert: Frau verletzt ihren Partner mit Messer lebensgefährlich!

Der 47-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in einem Krankenhaus operiert. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntag gegen 15.30 Uhr zu der Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung eines Paares in einem Mehrfamilienhaus in der Dechsendorfer Straße in Erlangen gerufen.

Demnach attackierte die mit gut 2,8 Promille alkoholisierte Frau ihren 47 Jahre alten Lebensgefährten im Verlauf des Streits mit einem Messer.

Der Mann wurde durch den Angriff lebensgefährlich verletzt und in einem Krankenhaus notoperiert. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch unklar. Die Mordkommission der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Ermittlungsrichter soll über Untersuchungshaft gegen sie entscheiden.