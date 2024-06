Brandstiftung in Bamberg: Zwei 13-jährige Jungen unter Tatverdacht

Bamberg - Zwei 13 Jahre alte Buben stehen im Verdacht, absichtlich einen Brand in einem ehemaligen Einkaufszentrum in Bamberg verursacht zu haben.

Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Sie sollen auf einem Parkdeck und im Bereich eines alten Kinos Feuer gelegt haben. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Montag mit.

Der Vorfall, bei dem ein Schaden von rund 50.000 Euro entstand, ereignete sich bereits im Oktober vergangenen Jahres.

Untersuchungen der Kriminalpolizei in Schweinfurt in einem anderen Fall hätten zu den entscheidenden Hinweisen zum Brand in dem Einkaufszentrum geführt.