Chrupalla-Vorfall: Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

Gut einen Monat nach der Behandlung Chrupallas dauern die Ermittlungen wegen einer möglichen Körperverletzung weiterhin an. Man warte vor allem noch auf die Ergebnisse eines rechtsmedizinischen Gutachtens, erklärte ein zuständiger Sprecher der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Und weiter: "Dieses könnte im Laufe der kommenden Woche eingehen."



Die Staatsanwaltschaft hatte das Gutachten beim Institut für Rechtsmedizin in München in Auftrag gegeben, um sämtliche offenen medizinischen Fragestellungen entsprechend final abzuklären.

Zwischenstände zu Zeugenbefragungen und der Auswertung von Bildmaterial vom Ort des Geschehens konnte der Sprecher nicht geben.

Chrupalla war am 4. Oktober - kurz vor der Landtagswahl in Bayern - vor einer geplanten Rede in Ingolstadt behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden. In der Klinik wurde er wegen Beschwerden vorübergehend auf der Intensivstation überwacht.

Ärzte stellten eine Einstichverletzung in Chrupallas rechtem Oberarm fest.