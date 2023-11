Dichter Schnee sorgt für Chaos auf Bayerns Straße

Die Feuerwehr sorgte dafür, dass der Rettungswagen sicher weiterfahren konnte. © News5 / Oswald

In Mittelfranken geriet ein Rettungswagen auf einer rutschigen Straße in Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) selbst in Not. Da die Gefahr bestand, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, entschied sich die Besatzung, die Feuerwehr zu Hilfe zu holen.

Der Räumdienst befreite dann die Straße vom Schnee und streute, sodass der Rettungswagen sicher weiterfahren konnte.

Auch in der Oberpfalz überraschte der Schnee Verkehrsteilnehmer. Auf der A3 bei Wiesent, im Landkreis Regensburg, stellte sich ein Lastwagen quer. Der Lkw war auf der eisigen Fahrbahn ins Rutschen geraten.

Er walzte die rechte Außenschutzplanke nieder und kam dann mit der Fahrerkabine im Graben und mit dem Auflieger quer über die Straße zum Stehen.

Um einen längeren Stau zu vermeiden, leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, zur Bergung des Lkw musste die Autobahn allerdings voll gesperrt werden.