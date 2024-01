Schlimme Entdeckung in Kofferraum: Geflüchteter (15) liegt in eigenem Erbrochenen!

Wie die Bundespolizeidirektion München zu dem Fall am heutigen Montag mitteilte, waren in der Nacht auf Samstag zuvor vier weitere Geflüchtete auf der Rückbank aufgefunden worden. Angaben zufolge handelte es sich um einen Türken (39) und drei jugendliche Syrer zwischen 16 und 17 Jahren.

Auf der Rückbank des in Bayern gestoppten Fahrzeugs saßen zudem vier weitere Geflüchtete. © Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Ersten Erkenntnissen nach war die lebenswichtige Luftzufuhr kaum vorhanden, die Außentemperatur lag bei minus elf Grad.

Die Minderjährigen wurden im Anschluss an die Kontrolle den Angaben zufolge in die Obhut des Garmisch-Partenkirchener Jugendamts übergeben, der türkische Staatsangehörige wurde in eine Aufnahmestelle für Geflüchtete in München gebracht.

Fahrer und Begleiter wurden wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Bedingungen festgenommen. Ermittler der Rosenheimer Bundespolizei gehen von einer organisierten Schleusung aus. Das Münchner Amtsgericht folgte der Staatsanwaltschaft, beide Männer befinden sich vorerst in Untersuchungshaft.