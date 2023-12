28.12.2023 11:35 Schreckliche Tat kurz nach dem Weihnachtsfest: Frau getötet, Kripo ermittelt

Schreckliche Tat in Bayern: Eine Frau ist in einem Wohngebiet am Stadtrand von Parsberg bei einem Gewaltverbrechen in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen.

Parsberg - Schreckliche Tat im Freistaat Bayern: Eine Frau ist in einem Wohngebiet am Stadtrand von Parsberg bei einem Gewaltverbrechen in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Im bayerischen Parsberg ist es zu einem Verbrechen gekommen. © vifogra/Klein Dies sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Regensburg am heutigen Donnerstagmorgen. Noch im Laufe des Vormittags sollen demnach weitere Informationen zum Fall bekannt gegeben werden. Laut Informationen der "Mittelbayerische Zeitung" soll es sich bei dem Opfer um eine 48 Jahre alte Frau handeln, welche gewaltsam gestorben sei. Ein Hubschrauber habe deswegen mitten in der Nacht etwa gegen 1 Uhr und für rund eine Stunde über Parsberg im Landkreis Neumarkt gekreist. Am Tatort in dem beschaulichen Städtchen wurden durch die Polizei mögliche Spuren gesichert. © vifogra/Klein Sowohl am als auch in dem betroffenen Haus waren die Ermittler in diesem Zusammenhang im Einsatz. © vifogra/Klein Die Kriminalpolizei ist in der Oberpfalz im Einsatz.

Titelfoto: vifogra/Klein