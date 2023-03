Geflohener Mörder gefasst: Dank Mithäftling und Mini-Handy!

Der Häftling habe sich am Tag nach der Flucht an Beamte der Justizvollzugsanstalt in Würzburg gewandt und sei noch am Abend durch die Polizei entsprechend befragt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg am Donnerstag.

Die Ermittlungen zur Flucht des verurteilen Mörders laufen noch. Sie würden gegen Unbekannt geführt. Zwei Personen gelten demnach als Verdächtige, da der 40-Jährige während seiner Flucht bei diesen untergebracht gewesen sein soll.

Der gefährliche Mann war am 5. Januar dieses Jahres in einer Verhandlungspause aus dem Amtsgericht Regensburg entkommen. Erst am fünften Tag seiner Flucht fassten ihn Fahnder im Auto seiner Schwester in Frankreich.

Er war im Jahr 2013 im Freistaat wegen Mordes an einer Kiosk-Besitzerin in Nürnberg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden und saß deshalb in Straubing im Gefängnis ein. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in diesem war er dann nach Würzburg verlegt worden und musste sich vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.