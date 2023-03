"Exit Gas Now": Klimaaktivisten besetzen Kraftwerks-Schornstein in Erlangen

Erlangen - Klimaaktivisten haben in Erlangen den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerkes besetzt.

Im Rahmen der Gaskonferenz in Wien haben Klimaaktivisten (rechts im Bild) ein Protestbanner am Schornstein des Erdgaskraftwerks in Erlangen angebracht. © Daniel Löb/dpa

Auf einem dort entrollten Banner forderten sie am Mittwochmorgen den Ausstieg aus der Nutzung von Gas als Brennstoff.

Die Stadtwerke Erlangen und die Polizei bestätigten die Aktion. Das Kraftwerk blieb währenddessen in Betrieb.



Den Aktivisten zufolge hatte die Aktion um 5 Uhr nachts begonnen. Anlass der Aktion sei die Europäische Gaskonferenz in Wien.

Auf Twitter hat sich "Ende Gelände" mit einem Tweet zu der Aktion bekannt. Auf dem Logo des "Känguru Kollektivs" der Erlangener Gruppe ist das gleichnamige Beuteltier mit Boxhandschuhen zu sehen.

Es handelt sich dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Anspielung auf die Buchreihe "Die Känguru-Chroniken" von Marc-Uwe Kling (41), in der das sprechende Tier zu "Anti-Terroranschlägen" aufruft, indem Aktivisten gewaltlos Missstände in den Fokus rücken und ad absurdum führen.

Die beiden Personen auf dem Schornstein wollten einem Sprecher der Gruppe zufolge bis zum frühen Nachmittag dort ausharren und dann wieder herunterkommen.