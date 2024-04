05.04.2024 20:39 2.326 Polizei mit Waffe bedroht: Beamte schießen, Mann schwer verletzt!

In Bad Windsheim ist am heutigen Freitagabend in Bayern ein Mann durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden.

Von Jan Höfling

Bad Windsheim - Zwischenfall am Bahnhof von Bad Windsheim! In der mittelfränkischen Stadt westlich von Nürnberg ist am heutigen Freitagabend ein Mann durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Am Bahnhof von Bad Windsheim wurden Schüsse abgefeuert. © vifogra Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann, der bei dem Einsatz der Schusswaffe schwere Verletzungen erlitt, die Beamten mit einer Pistole bedroht haben. Die Polizeikräfte waren demnach gegen 17.15 Uhr zuvor zu dem Bahnhof in Bayern gerufen worden, da es an diesem zu einer heftigen handgreiflichen Auseinandersetzung bei einem geplanten Verkauf eines Fahrzeugs gekommen war. Ein Beteiligter, der Verkäufer des Wagens, hatte den Notruf gewählt. Bei dem angeschossenen Mann handelt es sich laut einem Polizeisprecher um den potenziellen Käufer. Dieser wurde nach einer ärztlichen Versorgung am Ort des Geschehens in ein Krankenhaus gebracht. Bayern Obacht im Wasser! Deshalb kann Baden jetzt lebensgefährlich sein Wie der Sprecher weiter erklärte, sei die Identität des Mannes bislang allerdings noch nicht geklärt.

Wie viele Schüsse letztendlich bei dem Einsatz abfeuert wurden, ist noch nicht offiziell bekannt. Das Bayerische Landeskriminalamt ist - wie bei einer Schussabgabe durch Polizeibeamte üblich - in die Ermittlungen involviert. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © vifogra Ein Mann wurde bei dem Zwischenfall im Freistaat laut Polizei schwer verletzt. © vifogra Der Bahnhofsplatz musste weiträumig abgesperrt werden. Der Zugverkehr war dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Erstmeldung: 19.28 Uhr, letzte Aktualisierung: 20.39 Uhr

