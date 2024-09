Welttag der Suizidprävention: Helfer schlagen in Bayern Alarm

München - Das Gesundheitsministerium und die Diakonie in Bayern dringen auf ein Gesetz zur Prävention von Selbsttötungen.

Beratungsdienste können helfen - eine Gesetzesgrundlage zur Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen wäre jedoch weiterführend. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

"Die im Mai vorgestellte nationale Suizidpräventionsstrategie geht zwar in die richtige Richtung, lässt aber entscheidende Aussagen zur konkreten Umsetzung und insbesondere zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen vermissen", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (38, CSU) in München anlässlich des Welttages der Suizidprävention am Dienstag.

Krisen- und Beratungsdienste wollen an diesem Tag auf die Situation von suizidgefährdeten Menschen aufmerksam machen. Geplant ist eine Aktion auf dem Marienplatz in München.

2023 nahmen sich bundesweit 10.304 Menschen das Leben, davon 1799 in Bayern.

Sandra Schuhmann von der Diakonie erläuterte die Zahlen. Besonders hoch sei die Suizidrate bei älteren Menschen.