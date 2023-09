03.09.2023 09:14 50-Jähriger bei Explosion in Einfamilienhaus lebensgefährlich verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in der Charlottenstraße in Westoverledingen zu einer Explosion.

Von Nora Petig

Westoverledingen - Am Samstagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in der Charlottenstraße in Westoverledingen (Niedersachsen) zu einer Explosion, bei der ein 50-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Wohngebäude durch die Explosion und ein entstandenes Feuer bereits schwer beschädigt, erklärte die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Der 50-jährige Bewohner sei durch den Rettungsdienst und einen Notarzt vor Ort behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Polizei habe vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es lägen Hinweise vor, dass sich der 50-Jährige zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude befunden und diese ausgelöst haben könnte, heißt es weiter. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Der geschätzte Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren sechsstelligen Wert. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur abschließenden Brandursache dauern an.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa