30.05.2023 Apotheke brennt in Innenstadt: Nachbarhäuser bislang nicht betroffen

In Achim (Niedersachsen) geriet am Dienstagmorgen gegen halb fünf eine Apotheke in der Innenstadt in Brand.

Von Nora Petig

Achim - In Achim (Niedersachsen) geriet am Dienstagmorgen gegen halb fünf eine Apotheke in der Innenstadt in Brand. Feuerwehrleute löschen die brennende Apotheke. © XOYO Film/Jörn Hüneke Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, seien derzeit etwa 60 Feuerwehrkräfte sowie die Polizei und die Kräfte vom "Roten Kreuz" im Einsatz. Das Dach der Apotheke müsse noch weiter geöffnet werden, erklärte der Sprecher weiter, "um an die Glutnester und auch an die offenen Flammen zu kommen, die im Moment noch unter dem Dach wüten". Das Gebäude werde von mehreren Seiten gelöscht. Sowohl von innen, als auch von außen. Nachbarhäuser seien bislang nicht betroffen. Niedersachsen Überholmanöver missglückt: Drei Menschen zum Teil schwer verletzt Die Hausbewohner hätten sich selbstständig retten können. Verletzt wurde niemand. Parallel sei es zu einem weiteren kleinen Brand in einer Straße neben der Apotheke gekommen. Dort haben vermutlich Mülltonnen neben einem Parkhaus gebrannt, so der Feuerwehrsprecher.



Titelfoto: XOYO Film/Jörn Hüneke