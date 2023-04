Bombendrohung während LAN-Party: 180 Teilnehmer evakuiert

Delmenhorst - Am Samstagabend erreichte die Polizei eine Bombendrohung für eine Sporthalle im Philosophenweg in Delmenhorst, in der zu diesem Zeitpunkt eine LAN-Party stattfand. Rund 180 Teilnehmer mussten in der Folge evakuiert werden.

Die Ermittlungen dauern an. © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erhielt ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Brake gegen 21.35 Uhr per Anruf - vermutlich eine automatische Ansage - die Bombendrohung.

Die alarmierte Polizei evakuierte in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der LAN-Party die anwesenden Gäste und sperrte den angenommenen Gefahrenbereich ab, heißt es weiter. Anschließend kamen laut Mitteilung spezialisierte Diensthunde zum Einsatz, die die Sporthalle absuchten.

Aufgrund der Größe des Gebäudes dauerte die Aktion demnach bis 4 Uhr am Sonntagmorgen an. Die evakuierten Teilnehmer seien währenddessen in einer nahegelegenen Unterkunft durch Kräfte des THW und des DRK versorgt worden.



Verdächtige Gegenstände seien nicht gefunden und die Sporthalle daraufhin wieder freigegeben worden.



"Es wird angenommen, dass eine tatsächliche Gefährdungslage der Teilnehmer an der Veranstaltung zu keinem Zeitpunkt bestanden hat."

Wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch die Bombendrohung sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.