Braunschweig: Hanse-Urkunde ist nun UNESCO-Weltdokumentenerbe

Die Urkunde des Hanse-Vertrags von 1476. © Stadt Braunschweig/Daniela Nielsen

Der Exekutivrat der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Paris hat sie als Weltdokumentenerbe in das internationale Register "Memory of the World" aufgenommen.

Bei dem Dokument von 1476 handelt es sich um die Hanse-Urkunde, welche in zeitgenössischer Sprache als genannte "Tohopesate" ("Zusammensetzen") bezeichnet wird.

Der Bündnis- und Hilfeleistungsvertrag zwischen 19 Hansestädten, darunter Braunschweig, wurde zur Verteidigung der Handelsinteressen gegen politische oder militärische Gegner geschlossen.

Die Urkunde ist zudem Bestandteil einer Reihe von Dokumenten zur Geschichte der Hanse aus Archiven in Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland und Polen, die in das UNESCO-Register eingeschrieben wurden.

Braunschweigs Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum ist froh darüber, dass die Urkunde ins Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde: "Die Zugehörigkeit zur Hanse ist eine wichtige Epoche der Braunschweiger Geschichte", so Kornblum.

Eine öffentliche Präsentation der Hanse-Urkunde ist vorgesehen, wenn die offizielle Mitteilung der UNESCO aus Paris eingetroffen ist.