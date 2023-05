Katze mit Luftgewehr beschossen: Polizei Peine sucht fiesen Tierfeind

Die Polizei in Peine hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung. (Symbolbild) © 123rf/mariasymchych

Laut der Polizei in Salzgitter zeigte ein Katzenbesitzer am Friedrich-Ebert-Platz in Peine vergangenen Monat an, dass sein grauhaariger Begleiter verletzt wurde.

Der Besitzer gab an, dass seine Samtpfote in der vorherigen Nacht im Freien unterwegs war. Am nächsten Vormittag stellte der 19-Jährige dann fest, dass seine Katze eine Verletzung am Maul hatte.

Etwas später fand er auf dem Balkon seiner Erdgeschosswohnung ein Luftgewehrprojektil.

Derzeit ist nicht klar, ob die Fellnase auf dem Balkon beschossen wurde und das Projektil dort aus der Wunde fiel oder ob der Vorfall auf dem nächtlichen Streifzug passierte.