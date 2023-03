Mann attackiert 13-Jährigen: Polizei sucht zwei couragierte Zeugen

Hann. Münden - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen, Niedersachsen ) wurde am Mittwoch ein 13-jähriger Schüler von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht zwei couragierte Zeugen.

Die Polizei im Landkreis Göttingen sucht zwei Zeugen, die bei einem Handgemenge zwischen einem Mann und einem 13-Jährigen dazwischengegangen sind. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, wurde bereits am vergangenen Mittwoch ein 13 Jahre alter Schüler von einer bisher unbekannten Person angegriffen. Der Vorfall soll sich gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am Entenbusch in Hann. Münden ereignet haben.

Der Unbekannte habe den Jungen aus heiterem Himmel in einen Streit verwickelt und beleidigt. Kurz darauf soll es zu einem Handgemenge gekommen sein.

Dabei habe der Schüler Schläge von dem Mann bekommen, die ihn leicht verletzten. Hilfeschreie des 13-Jährigen hätten zwei Zeugen alarmiert, die in dem Streit dazwischen gingen.

Der Angreifer habe sich anschließend losgerissen und sei kurz darauf in einen silbernen Kleinwagen eingestiegen und davongefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Allen voran die zwei couragierten Personen, die in dem Streit eingriffen, werden gesucht.