Mann auf Bahnsteig in Hannover erschossen: Polizei sucht Zeugen

Hannover – Bluttat in Hannover : Ein 34-jähriger Mann ist nach einem Streit auf einem Bahnsteig erschossen worden.

Der Mann wurde an einer Stadtbahnhaltestelle mit zwei Schüssen getötet. © ---/TNN/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 34-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann und einer unbekannten Frau gegen 23.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Fiedelerstraße" auf der Hildesheimer Straße in Streit.

Der mutmaßliche Täter habe dabei mindestens zwei Schüsse auf den Mann abgefeuert, teilte die Polizei Hannover am Mittwoch mit.

Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde noch am Bahnsteig reanimiert. Kurze Zeit später starb er jedoch an seinen Verletzungen, nachdem er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden war.

Eine erste Fahndung nach dem Mann und der Frau blieb zunächst erfolglos. Beide flüchteten der Polizei zufolge zu Fuß stadteinwärts.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 17 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

lange lockige Haare

mit einer hellen Winterjacke bekleidet

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet. Aktuell liegen noch keine Hinweise zu einem möglichen Tatmotiv vor.