Zwei Männer stechen auf Supermarktplatz auf 42-Jährigen ein

Tostedt - Am gestrigen späten Mittwochnachmittag wurde in Tostedt ( Landkreis Harburg ) auf einem Supermarktparkplatz ein 42-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter habe außerdem eine Verletzung am Kopf erlitten, da sich das Opfer gewehrt habe. Er sei ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden.

Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Dort sei er operiert worden, heißt es weiter.

Zeugen, deren Personalien am Mittwoch noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Tostedt oder Buchholz in Verbindung zu setzen.