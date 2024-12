26.12.2024 16:24 4.962 Anschlagsdrohung! Spezialkommando nimmt 20-Jährigen in NRW fest

Festnahme in Hagen! Wegen einer möglichen Gefährdungslage hat ein Spezialeinsatzkommando am Donnerstag einen Mann in seiner Wohnung dingfest gemacht.

Von Bettina Grönewald Hagen - Festnahme im nordrhein-westfälischen Hagen! Wegen einer möglichen Gefährdungslage hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am heutigen Donnerstag einen Mann (20) in seiner Wohnung dingfest gemacht. Spezialkräfte nahmen am Donnerstag einen 20-Jährigen fest. © Alex Talash/dpa Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der 20-Jährige in einem Messenger-Dienst mit Anschlagsdrohungen geprahlt. Wie die Polizei Hagen mitteilte, ereignete sich der Zugriff am Mittag nach verdächtigen Äußerungen in einem sozialen Netzwerk, von denen die Hagener Polizei kurz zuvor Kenntnis erhalten hatte. "Aufgrund einer vermuteten Bewaffnung des 20-Jährigen erfolgte die vorläufige Festnahme in der elterlichen Wohnung durch Spezialkräfte der Polizei", hieß es in einer Mitteilung. Nordrhein-Westfalen Halb nackter Verbrecher bleibt kopfüber in Strauch hängen: Die kuriosesten Einsätze 2024 Bei der anschließenden Durchsuchung im Stadtteil Haspe seien allerdings keine Waffen gefunden worden. Staatsschutz ermittelt, Innenminister Reul bezieht Stellung Mehrere Streifenwagen waren im Hagener Stadtteil Haspe im Einsatz. © Sascha Thelen/dpa "Es haben sich nach bisherigem Stand keine Hinweise für eine Gefährdung einer öffentlichen Veranstaltung ergeben", teilte die Polizei mit. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden. Der Staatsschutz der Hagener Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen. "Nach den Festnahmen in Lennestadt vergangene Woche haben unsere Sicherheitsbehörden in Hagen Anschlagsträumereien im Internet beendet", kommentierte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (72, CDU) den Einsatz. Nordrhein-Westfalen Starke Nerven in NRW benötigt? So ist die Lage auf den Straßen und an den Flughäfen "Das zeigt ganz klar: Wir ermitteln im Glasfasernetz und nicht mehr an der Kupfer-Telefonleitung", so Reul. Deutschland müsse sich "von einem missverständlichen Datenschutz" verabschieden und mehr Rechte für die Sicherheitsbehörden ermöglichen. "Ich will, dass die Arbeit unserer Polizei endlich einfacher wird." Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (72, CDU) äußerte sich zum erneuten Schlag gegen mögliche Gefährder. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa Am Freitagabend vergangener Woche waren zwei Männer nach Hinweisen auf eine nicht näher beschriebene "Gefährdungslage" im nordrhein-westfälischen Lennestadt festgenommen worden.

