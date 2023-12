Mit Anschlag gedroht? Hauptbahnhof in Bielefeld abgeriegelt!

Einsätzkräfte der Polizei stehen vor dem Bielefelder Hauptbahnhof. © Christian Müller/Wetfalennews/dpa

Wie Bild berichtet, lief am Bahnhofsgebäude eine Durchsage, in der Reisende aufgefordert wurden, nicht mit dem Zug zu fahren: "Alle Reisende, die sich aktuell hinter der Absperrung auf dem Hauptbahnhof befinden, sollen auf alternative Transportmittel zurückgreifen. Es wird in der nächsten Zeit keinen Zugverkehr von Bielefeld aus geben", soll von Kräften der Bundespolizei gesagt worden sein.

Was mit Reisenden geschieht, die sich zum Zeitpunkt im Bahnhof befanden, ist derzeit komplett unklar.

Gegen 15.30 Uhr ging eine gezielte Drohung gegen den Bahnhof durch einen nicht identifizierbaren Anrufer ein, der die gefährdung von Personen androhte, teilte die Deutsche Presse-Agentur (DPA) am Abend mit.

Die Polizei rückte schwer bewaffnet und mit einem starken Kräfteaufgebot an, wie Fotos von vor Ort zeigen und eine Behördensprecherin bestätigt. Man nehme die Drohung – vor allem nach den kürzlich bekannt gewordenen Anschlagsplänen gegen den Kölner Dom – sehr ernst. Wie lange der Einsatz noch andauere, sei noch nicht abzusehen.