Schulen bleiben geschlossen! NRW bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor

Köln - Am heutigen Mittwoch soll ein heftiges Unwetter massenhaft Schnee nach Nordrhein-Westfalen bringen. Die Behörden rechnen mit massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs. Örtlich sollen sogar die Schulen geschlossen bleiben.

So warnen die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd, dass es im Busverkehr zu Verspätungen und Ausfällen kommen könne. "Zur Sicherheit von Fahrgästen, Fahrpersonal und anderer Verkehrsteilnehmer werden wir bei Eintreten von Extremwetter auch ggf. den Busverkehr ganz oder teilweise einstellen müssen", schrieben die Verkehrsbetriebe.

Dort können selbst in tiefer gelegenen Gebieten laut Wetterdienst 15 bis 30 Zentimeter Schnee fallen, örtlich sogar bis zu 40 Zentimeter. Das könne massive Folgen für den Verkehr haben.

Der Verkehr rund um Köln könnte durch die massiven Schneefälle beeinträchtigt werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Etwas weiter nördlich in Köln, Düsseldorf oder Wuppertal erwarten die Meteorologen nur noch fünf bis 15 Zentimeter Schnee.

Noch weiter nördlich im Ruhrgebiet sei allenfalls mit leichtem Schneefall zu rechnen, das Münsterland und Ostwestfalen bekommen vermutlich gar nichts von dem Unwetter mit.

Auslöser für die Wetterlage sei Tief Gertrud, das warme und feuchte Luft von der Biskaya nach Deutschland bringe, sagte eine Meteorologin in Essen. Hier trifft der Niederschlag dann auf kalte Luftmassen und fällt dadurch als Schnee vom Himmel.

Anders als in anderen Bundesländern sei in NRW aber nicht mit Eisregen zu rechnen.

In mehreren Kreisen im Süden NRWs hatten die Behörden schon im Vorfeld entschieden, dass es an den Schulen am Mittwoch keinen Präsenzunterricht geben soll - die Schulleiter sollen entscheiden, ob der Unterricht ganz ausfällt oder ob stattdessen Distanzunterricht stattfindet.