Nach Rücktritt als SPD-Parteichef: Thomas Kutschaty gibt nächstes Amt ab

Düsseldorf - Nach seinem Rücktritt als nordrhein-westfälischer SPD-Landesparteichef will Thomas Kutschaty (54) sich auch von der Spitze der Landtagsfraktion zurückziehen.

Der 54-Jährige tritt auch als Chef der SPD-Landtagsfraktion in NRW zurück. © Henning Kaiser/dpa

Der 54-Jährige werde das Amt des SPD-Fraktionschefs zur Verfügung stellen und den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitgestalten, kündigte Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf an.

Der Fraktionsvorstand habe ihn gebeten, den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitzugestalten, sagte Kutschaty. Der Bitte komme er nach. In den nächsten Tagen werde der Termin für die Neuwahl der Fraktionsspitze erörtert.

Der frühere NRW-Justizminister hatte fast fünf Jahre als Oppositionsführer an der Spitze der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag gestanden. Er habe sein Amt "jederzeit mit großer Überzeugung, aber auch mit voller Leidenschaft ausgeübt", sagte Kutschaty.

Die nordrhein-westfälische Sozialdemokratie müsse jetzt aber die Weichen für eine Neuaufstellung in der Zukunft stellen. Dazu gehöre auch die Neuaufstellung in der Fraktion.

Kutschaty war am vergangenen Donnerstag zunächst als Chef des größten SPD-Landesverbandes zurückgetreten - gut zehn Monate nach der schweren Wahlniederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl.

Auslöser des Rücktritts war ein umstrittener Personalvorschlag Kutschatys zur Neubesetzung des Postens der SPD-Generalsekretärin in NRW. Damit konnte er sich im SPD-Präsidium nicht durchsetzen.